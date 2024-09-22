Майже 9 тисяч окупантів та понад 200 артсистем. Стали відомі втрати РФ за тиждень

Ситуація на фронті в Україні

За даними на ранок 22 вересня, російські війська активізувалися на Лиманському напрямку. Кількість атак тут зрівнялася за кількістю штурмів на Покровському напрямку.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відбивають механізовані штурми РФ із великою кількістю техніки. У той же час фіксується просування російських окупантів поблизу Липців, Куп'янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області.

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