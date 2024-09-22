Почти 9 тысяч оккупантов и более 200 артсистем. Стали известны потери РФ за неделю

"За неделю с 15 по 22 сентября потери противника составили около 8620 человек личного состава", - рассказал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

88 танков;

159 боевых бронированных машин;

224 артиллерийские системы;

9 РСЗО;

2 установки ПВО;

339 единиц автотехники;

60 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА. В общей сложности уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники.