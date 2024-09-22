Почти 9 тысяч оккупантов и более 200 артсистем. Стали известны потери РФ за неделю

За третью неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8620 российских военных. Также удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.
"За неделю с 15 по 22 сентября потери противника составили около 8620 человек личного состава", - рассказал он.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА. В общей сложности уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники.
По данным на утро 22 сентября российские войска активизировались на Лиманском направлении. Количество атак здесь сравнялось по числу штурмов на Покровском направлении.
Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ отражают механизированные штурмы РФ с большим количеством техники. В то же время фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Липцев, Купянска, Кременной, Торецка, а также в Курской области.
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