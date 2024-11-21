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Майже 85% втрат Росії припадають на Курахівський напрямок, - ОСУВ "Хортиця"

Четвер 21 листопада 2024 10:40
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Майже 85% втрат Росії припадають на Курахівський напрямок, - ОСУВ "Хортиця" Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не полишає спроб досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Майже 80-85% щоденних втрат ворога припадають на Курахівський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, ворог продовжує агресивні штурмові дії на Курахівському напрямку попри втрати й плани України щодо застосування далекобійного озброєння.

"Ворог має свої агресивні плани, він від них не відходить і не відступає. Динаміка штурмових дій ворога змінюється щодня, адже противник намагається досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Проте, наші сили оборони протистоять йому, завдаючи великих втрат. Майже 80-85% щоденних втрат ворога припадає саме на нашу східну операційну зону", - додав він.

Ситуація на Курахівському напрямку

Протягом останніх місяців ворог зосередив свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Майже щодня на них припадає майже половина від загальної кількості бойових зіткнень за добу. Протягом 20 листопада, терористи 29 разів намагалися прорвати оборонні рубежі в районах низки населених пунктів Курахівського напрямку.

Також нещодавно ворог обстріляв Курахове Донецької області, внаслідок чого було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

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