ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти 85% потерь России приходятся на Кураховское направление, - ОСГВ "Хортица"

Четверг 21 ноября 2024 10:40
UA EN RU
Почти 85% потерь России приходятся на Кураховское направление, - ОСГВ "Хортица" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия не оставляет попыток достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходятся на Кураховское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По словам Волошина, враг продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, несмотря на потери и планы Украины по применению дальнобойного вооружения.

"Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону", - добавил он.

Ситуация на Кураховском направлении

В течение последних месяцев враг сосредоточил свои усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Почти ежедневно на них приходится почти половина от общего количества боевых столкновений за сутки. В течение 20 ноября, террористы 29 раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районах ряда населенных пунктов Кураховского направления.

Также недавно враг обстрелял Курахово Донецкой области, в результате чего была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте