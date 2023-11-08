Майже 800 окупантів та 50 автотехніки. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 8 листопада, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 307640 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 10 БПЛА та підбили майже 50 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області та ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 45 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ продовжували ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку та просунулися. Повідомляється, що ЗСУ перетнули залізницю поблизу Андріївки.
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