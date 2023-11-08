ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжували ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися. Повідомляється, що ЗСУ перетнули залізницю поблизу Андріївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, а також що росіяни не проводити наступальних дій на Лиманському напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська, ймовірно, відновлять наступальні дії на Петропавлівку з півночі, спробують вийти на трасу Н26 Куп’янськ-Сватове з Першотравневого (24 км на схід від Куп’янська) та спробують прорвати українську оборону в Степовій Новоселівці найближчим часом.

Машовець також повідомив, що частини 15-го мотострілецького полку РФ наступали на південний захід від Першотравневого і досягли невідомого часткового успіху, а частини 272-го мотострілецького полку намагалися просунутися до Стельмахівки.

Бої у Донецькій області

Українські війська 7 листопада продовжили наступальні дії під Бахмутом і, як повідомляється, просунулися.

6 листопада російський "воєнкор" заявив, що українські війська перетнули залізницю поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Б логер з РФ заявив, що на Соледарському напрямку на північ від Бахмута йдуть позиційні бої.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Хромового, Андріївки та Кліщіївки. Міноборони РФ повідомило, що підрозділи російської 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) діють на північ від Бахмута.

6 і 7 листопада російські джерела стверджували, що війська РФ незначно просунулися вздовж залізничної колії поблизу Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджували, що сили РФ нібито просунулися вздовж річки від Водяного в напрямку Первомайського і що вони начебто контролюють терикон на північ від Авдіївки, але українська артилерія заважає закріпити там свої позиції.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.

Російський військовий блогер заявив, що війська РФ перейшли до "повзучого наступу" на Авдіївському напрямку після того, як провели "важкий наступ" у перші дні атак, що свідчить про те, що темп російських наступальних операцій у цьому районі сповільнився.

Інший російський блогер стверджував, що війська відчувають нестачу комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Авдіївському напрямку, що дозволяє українським силам встановити контроль над повітрям у цьому районі.

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Красногорівки. Російський агрегатор новин стверджує, що 6 листопада точилися позиційні бої в Мар’їнці та зустрічні бойові дії на західних околицях Мар’їнки та Новомихайлівки.

Українські сили не проводили жодних заявлених або підтверджених наступальних операцій на захід чи південний захід від міста Донецьк 7 листопада.

"Південна вісь"

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили також відбивали російські штурми біля Приютного.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалий штурм поблизу Червоного (6 км на схід від Гуляйполя).

Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку. Російські блогери стверджували, що сили РФ нібито відбили українські штурми на захід від Роботиного та поблизу Вербового.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська закріпилися в невизначених лісових районах поблизу Вербового, і відсутність російського контролю над повітрям у цьому районі ускладнює вогонь російської артилерії по цих позиціях. Він заявив, що українська розвідгрупа підійшла до західного Вербового і в цьому районі триває зіткнення зі стрілецької зброї.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми біля Роботиного та на північний захід від Вербового. Російський медіа-агрегатор стверджував, що російські сили нібито контратакували поблизу Копані 6 листопада, але не уточнив результат.

У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вранці 7 листопада нібито перехопила 17 українських безпілотників над Чорним морем і окупованим Кримом.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Повітряно-космічні сили Росії здійснили два патрулювання Чорного моря з 28 жовтня по 3 листопада штурмовиками МіГ-31.

Російські війська нещодавно перекинули щонайменше чотири штурмовики МіГ-31 на аеродром Бельбек в окупованому Криму після того, як президент Росії Володимир Путін 18 жовтня оголосив, що російські ВКС почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем.