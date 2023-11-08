Почти 800 оккупантов и 50 автотехники. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на среду, 8 ноября, составили 780 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 307640 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 10 БПЛА и подбили почти 50 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.23 ориентировочно составили:
По даннім Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продолжали ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись. Сообщается, что ВСУ пересекли железную дорогу вблизи Андреевки.
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