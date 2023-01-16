Майже 800 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 790 російських загарбників та знищили 12 ворожих танків. Загалом Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже 116 080 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 січня орієнтовно склали:
Як повідомлялося раніше, українські військові відбили 16 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
Окрім того, аналітики ISW вважають, що Росія в найближчі пів року намагатиметься перехопити ініціативу у війні, готуючись до "рішучої стратегічної дії".
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