RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 800 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил потери России в Украине

Фото: ВСУ ликвидировали 790 оккупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 790 российских захватчиков и уничтожили 12 вражеских танков. В общей сложности Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже 116 080 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 января ориентировочно составили:

  • личного состава - около 116 080 (+790) человек ликвидировано,
  • танков - 3118 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 6204 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 2099 (+5) ед,
  • РСЗО - 438 (+1) ед,
  • средств ПВО - 220 (+1) ед,
  • самолетов - 286 (+0) ед,
  • вертолетов - 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4870 (+24) ед,
  • специальной техники - 190 (+3).

Как сообщалось ранее, украинские военные отразили 16 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, аналитики ISW считают, что Россия в ближайшие полгода попытается перехватить инициативу в войне, готовясь к "решительному стратегическому действию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины