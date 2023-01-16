Почти 800 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил потери России в Украине

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 790 российских захватчиков и уничтожили 12 вражеских танков. В общей сложности Россия с начала широкомасштабного вторжения потеряла уже 116 080 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 января ориентировочно составили:

Как сообщалось ранее, украинские военные отразили 16 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, аналитики ISW считают, что Россия в ближайшие полгода попытается перехватить инициативу в войне, готовясь к "решительному стратегическому действию".

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