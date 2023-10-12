Майже 800 окупантів та 112 одиниць техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Сили оборони продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, поступово звільняють українські території.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 39 авіаційних ударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 930 артобстрілів.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1805 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 754 особи. Чотири окупанти здалися в полон.

Також українські бійці знищили 112 одиниць військової техніки противника, зокрема:

23 танки;

73 ББМ;

9 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

2 ПТРК;

8 БПЛА;

3 автомобілі ;

одиницю спеціальної техніки.

Наступ ЗСУ

Як відомо, наші воїни продовжують наступальні дії на сході та півдні України. На Мелітопольському напрямку ЗСУ намагаються прорвати лінії оборони росіян, аби зруйнувати так званий коридор РФ з Донбасу до Криму.

Українські бійці просуваються західніше Роботиного Запорізької області та завдають значних втрат ворогу. Зокрема, за добу 10 жовтня ЗСУ знищили майже 100 одиниць військової техніки росіян, серед якої літак Су-25 та БМПТ "Термінатор" на Таврійському напрямку.

Окрім того, українські захисники за минулу добу просунулися на сотні метрів на деяких напрямках південніше Бахмута.

Водночас російська армія активізувала штурми у напрямку Авдіївки та інших ділянках, зокрема на Лиманському напрямку. Попри це, наші захисники продовжують наступ.