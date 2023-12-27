Майже 800 оккупантів, 14 танків та 2 ППО. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Нагадаємо, минулої доби втрати Росії у війні в Україні на ранок 26 грудня склали 1010 окупантів. Крім того, тоді ЗСУ знищили 22 танки, 37 ББМ та ворожий корабель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.