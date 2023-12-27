Почти 800 оккупантов, 14 танков и 2 ПВО. Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Напомним, сутки тому потери России в войне в Украине на утро 26 декабря составили 1010 оккупантов. Кроме того, тогда ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.

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