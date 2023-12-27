Почти 800 оккупантов, 14 танков и 2 ПВО. Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще около 800 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 355 750 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 14 танков и 10 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.23 ориентировочно составили:
Напомним, сутки тому потери России в войне в Украине на утро 26 декабря составили 1010 оккупантов. Кроме того, тогда ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.
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