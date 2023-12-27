RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 800 оккупантов, 14 танков и 2 ПВО. Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских окупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще около 800 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 355 750 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 14 танков и 10 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 355750 (+790) человек ликвидировано;
  • танков - 5913 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин - 10973 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 8376 (+10) ед.;
  • РСЗО - 934 ед.;
  • средства ПВО - 616 (+2) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6471 (+13) ед.;
  • крылатые ракеты - 1620 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31) ед;
  • специальная техника - 1240 (+1) ед.

Напомним, сутки тому потери России в войне в Украине на утро 26 декабря составили 1010 оккупантов. Кроме того, тогда ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины