Почти 80% жителей России поддерживают войну против Украины, а большинство считает ее успешной

Поддержка войны против Украины среди жителей России с февраля 2022 года только выросла. Две трети населения считает, что она идет успешно.

В конце февраля 2023 года 77% поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине" (год назад - 68%), не поддерживают - 17% (год назад - 23%).

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий (50% против 43%). Однако доля сторонников продолжения плавно возрастала с октября прошлого года, по мере того, как проходил шок от объявления мобилизации, отмечают социологи.

Для большинства респондентов наиболее предпочтительными условиями заключения мирного соглашения между Россией и Украиной являются обмен военнопленными (85%) и немедленное прекращение огня (51%). Недопустимыми условиями опрошенные видят отказ от оккупации Запорожской и Херсонской областей (как недопустимое это воспринимают 67%), Луганской и Донецкой областей (71%), а также вступление Украины в НАТО (76%).

C ноября прошлого года несколько увеличилась доля респондентов, полагающих, что "спецоперация" продвигается успешно. Если в конце осени 2022 года так считали 54%, то в феврале этого года - 63%. Около четверти (24%) думают, что "военная операция" продвигается неуспешно.

При этом 6% респондентов полагают, что почти все цели "военной операции" достигнуты, 66% - что "какие-то цели достигнуты, какие-то - нет", еще 18% считают, что "почти никакие цели не достигнуты".

Опрос "Левада-центра" проведен 21-28 февраля 2023 года среди 1626 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.