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Майже 80% релокованих підприємств відновили роботу на нових місцях

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 23:12
Майже 80% релокованих підприємств відновили роботу на нових місцях Фото: серед релокованих підприємств багато магазинів і закладів громадського харчування (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

За програмою релокації Міністерства економіки України у безпечні регіони країни вже переїхало понад 760 підприємств. З них 80% вже почали працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра економіки України Тетяну Бережну в ефірі Національного телемарафону.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства: у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24%); переробної промисловості (31,71%); інформації і телекомунікацій (6,34%); професійної, наукової і технічної діяльності (5,85%); будівництва (4,15%).

"Наразі 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в безпечніші райони країни, 588 з них вже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук придатної локації або способу транспортування. В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, але й тисячі робочих місць», — зазначила Бережна.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької і Тернопільської областей.

Як зазначила раніше народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, держава та місцеве самоврядування має стати для бізнесу "інвестиційними нянями", кожен на своєму рівні: на місцевому, парламентському, урядовому.

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