ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Около 80% переехавших предприятий возобновили работу на новых местах

Новина українською →
Украина, Суббота 29 октября 2022 23:12
Около 80% переехавших предприятий возобновили работу на новых местах Фото: среди переехавших предприятий много магазинов и учреждений общепита (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

По программе релокации Министерства экономики Украины в безопасные регионы страны уже переехало более 760 предприятий. Из них 80% уже приступили к работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра экономики Украины Татьяну Бережную в эфире Национального телемарафона.

Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия: в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (40,24%); перерабатывающей промышленности (31,71%); информации и телекоммуникаций (6,34%); профессиональной, научной и технической деятельности (5,85%); строительства (4,15%).

"В настоящее время 761 предприятие перевезло свои производственные мощности из регионов активных боевых действий в более безопасные районы страны, 588 из них уже работают на новом месте. Еще для 274 предприятий сейчас осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки. В рамках программы релокации государство оказывает поддержку каждому бизнесу, который стремится переехать из опасных территорий и полноценно работать на победу. Таким образом, мы не только сохраняем производственный потенциал страны, но и тысячи рабочих мест», — отметила Бережная.

Больше всего предприятий переехало во Львовскую, Закарпатскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

Как отметила ранее народный депутат, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, государство и местное самоуправление должно стать для бизнеса "инвестиционными нянями", каждый на своем уровне: на местном, парламентском, правительственном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес
NEWS
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год