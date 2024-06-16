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Майже 8 тисяч окупантів та два літаки. Втрати РФ у війні за тиждень

Україна, Неділя 16 червня 2024 10:37
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Майже 8 тисяч окупантів та два літаки. Втрати РФ у війні за тиждень Фото: Росія з 10 по 16 червня втратила в Україні майже 8 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія втратила за тиждень, з 10 по 16 червня, у війні в Україні 7750 окупантів. Також ЗСУ вдалося "приземлити" два літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 10-16.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 7750 осіб ліквідовано,
  • танків - 87 од.,
  • бойових броньованих машин - 138 од.,
  • артилерійських систем - 320 од.,
  • РСЗВ - 7 од.,
  • засобів ППО - 17 од,
  • літаків - 2 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 177,
  • крилатих ракет - 19,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 405 од,
  • спеціальної техніки - 72.

Втрати РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем.

Нагадаємо, в результаті атаки дронів в Росії були вражені два новітні багатоцільові літаки Су-57.

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