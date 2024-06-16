Майже 8 тисяч окупантів та два літаки. Втрати РФ у війні за тиждень
Фото: Росія з 10 по 16 червня втратила в Україні майже 8 тисяч військових (Getty Images)
Росія втратила за тиждень, з 10 по 16 червня, у війні в Україні 7750 окупантів. Також ЗСУ вдалося "приземлити" два літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 10-16.05 орієнтовно склали:
- особового складу 7750 осіб ліквідовано,
- танків - 87 од.,
- бойових броньованих машин - 138 од.,
- артилерійських систем - 320 од.,
- РСЗВ - 7 од.,
- засобів ППО - 17 од,
- літаків - 2 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 177,
- крилатих ракет - 19,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 405 од,
- спеціальної техніки - 72.
Втрати РФ в Україні
За добу ЗСУ ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем.
Нагадаємо, в результаті атаки дронів в Росії були вражені два новітні багатоцільові літаки Су-57.
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