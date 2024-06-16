Майже 8 тисяч окупантів та два літаки. Втрати РФ у війні за тиждень

Фото: Росія з 10 по 16 червня втратила в Україні майже 8 тисяч військових (Getty Images)

Росія втратила за тиждень, з 10 по 16 червня, у війні в Україні 7750 окупантів. Також ЗСУ вдалося "приземлити" два літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 10-16.05 орієнтовно склали: особового складу 7750 осіб ліквідовано,

танків - 87 од.,

бойових броньованих машин - 138 од.,

артилерійських систем - 320 од.,

РСЗВ - 7 од.,

засобів ППО - 17 од,

літаків - 2 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 177,

крилатих ракет - 19,

автомобільної техніки та автоцистерн - 405 од,

спеціальної техніки - 72. Втрати РФ в Україні За добу ЗСУ ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем. Нагадаємо, в результаті атаки дронів в Росії були вражені два новітні багатоцільові літаки Су-57.