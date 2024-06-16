Почти 8 тысяч оккупантов и два самолета. Потери РФ в войне за неделю
Фото: Россия с 10 по 16 июня потеряла в Украине почти 8 тысяч военных (Getty Images)
Россия потеряла за неделю, с 10 по 16 июня, в войне в Украине 7750 оккупантов. Также ВСУ удалось "приземлить" два самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 10-16.06 ориентировочно составили:
- личного состава 7750 человек ликвидировано,
- танков - 87 ед,
- боевых бронированных машин - 138 ед,
- артиллерийских систем - 320 ед,
- РСЗО - 7 ед,
- средств ПВО - 17 ед,
- самолеты - 2 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 177,
- крылатых ракет – 19,
- автомобильной техники и автоцистерн - 405 ед,
- специальной техники - 72.
Потери РФ в Украине
За сутки ВСУ ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 526 310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем.
Напомним, в результате атаки дронов в России были поражены два новейших многоцелевых самолета Су-57.
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