Майже 700 окупантів та десятки техніки: Генштаб назвав втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 23 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 223330 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 артсистеми та 30 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби сталося понад 30 бойових зіткнень.
Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують проводити контрнаступальні дії. Українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону та на заході Донецької області.
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