Почти 700 окупантов и десятки техники: Генштаб назвал потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 23 июня, составили 680 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 223330 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 артсистемы и 30 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия. Украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области.
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