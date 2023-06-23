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Почти 700 окупантов и десятки техники: Генштаб назвал потери РФ в Украине за сутки

Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 23 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 23 июня, составили 680 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 223330 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 артсистемы и 30 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 223330 (+680) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4017 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7798 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 3985 (+44) ед,
  • РСЗО - 617 ед,
  • средства ПВО - 379 (+3) ед,
  • самолетов - 314 ед,
  • вертолетов - 307 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3447 (+9),
  • крылатые ракеты - 1214 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6708 (+30) ед,
  • специальная техника - 545 (+6)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия. Украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области.

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Война в Украине