ЗСУ просуваються на південно-східному напрямку, тривають важкі бої: карти боїв ISW

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії. Українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону та на заході Донецької області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Синьківки. 22 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної.

Генштаб України зазначив, що українські війська вели наступальні дії на напрямку Білогорівка-Діброва, досягли часткового успіху та закріпили нові рубежі. Також, українські військові повідомляли про важкі бої на північний захід від Діброви, поблизу Серебрянського лісу та на північ від Григорівки.

Міністерство оборони Росії заявило, що російське угруповання військ "Центр", нібито, відбило п'ять українських атак біля Кузьминого і в районі Серебрянського лісу.

В Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії біля Діброви, Білогорівки та Серебрянки. Російські джерела стверджували, що сили ВДВ РФ просунулися глибше в район Серебрянського лісу після двох днів боїв.

Українські джерела оприлюднили яскраві кадри, на яких видно, що ЗСУ відбили атаки російського "Шторму-З", 80-го гвардійського танкового полку та сил "Ахмата" в Серебрянському лісі.

Російське джерело заявило, що війська РФ не можуть відновити повномасштабні наступальні дії на південь від Кремінної через відсутність резервів на Луганському фронті. Блогер стверджував, що російським підрозділам важко розвивати свої успіхи через відсутність "груп консолідації", що змушує російські штурмові групи захищати позиції до прибуття резервів.

Блогер з РФ стверджував, що російські війська мають на меті створити буферну зону навколо Кремінної, вийти на північний берег річки Сіверський Донець і захопити Білогорівку на протилежному березі - це росіяни безуспішно намагалися зробити навесні-початку літа 2022 року і зазнали руйнівних втрат. Блогер визнав, що російські війська вже кілька місяців намагаються, але не можуть дістатися до Білогорівки.

Раніше російським військам не вдалося перетнути річку Сіверський Донець на північ від Білогорівки в травні 2022 року, і дуже малоймовірно, що вони зможуть успішно перетнути річку в цьому ж районі під час українських контрнаступів.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежені наступи поблизу Озарянівки. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Іванівського, Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута інтенсивність бойових дій знизилася через нещодавню ротацію російських сил. Він додав, що російські ВДВ і мотострілецькі частини діють обережно після того, як побачили деградацію ПВК "Вагнера" під час Бахмутської битви.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський оприлюднив кадри, на яких видно, як українські війська завдають удару "ХІМАРС" на Бахмутському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 червня, показують, що українські сили завдали удару по російських військах на південь від Кодеми.

22 червня російські та українські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Авдіївки, Сіверного, Первомайського, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень повідомив, що російські штурми найбільш інтенсивні поблизу Авдіївки та Мар’їнки.





"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російську наземну атаку поблизу Вугледара. Українські та російські війська, 22 червня, продовжили наступальні дії на адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями.

Речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень зазначив, що українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону та на заході Донецької області. Український Генштаб повідомляв, що українські війська мали часткові успіхи на лінії Рівнопіль-Старомайорське.

Український Генштаб також повідомив, що російські війська спробували відбити втрачену територію поблизу Макарівки. 22 червня українські війська продовжили контрнаступальну операцію на заході Запорізької області.

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу П’ятихаток і що контроль над населеним пунктом неодноразово змінювався. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наземні атаки в напрямку П'ятихаток.

Росіяни стверджували, що українські війська атакували на південний схід від Оріхова біля Вербового, а російський блогер заявив, що українські війська незначно просувалися поблизу Новофедорівки.

22 червня, російський блогер заявив, що українські сили спробували здійснити обмежений рейд на острови в дельті річки Дніпро на південний захід від Херсона.

Повідомляється, що російські ВМС намагаються замаскувати деякі свої військові кораблі-ракетоносії від можливих ударів з боку України. 22 червня Naval News повідомило, що російські війська застосували новий камуфляж до фрегата типу "Адмірал Ессен", який здатний нести до восьми крилатих ракет "Калібр", щоб приховати судно від українських операторів безпілотників. Однак незрозуміло, наскільки це допоможе.



