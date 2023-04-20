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Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 20 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними ранку четверга, 20 квітня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 184420 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БММ і 10 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3667 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7120 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2825 (+6) од,
  • РСЗВ - 539 (+1) од,
  • засоби ППО - 285 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2386 (+10),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5707 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 332 (+2)

Як повідомлялось, російські війська минулої доби вдарили по Україні 26 дронами-камікадзе типу "Шахед-136", 21 з них був збитий силами української ППО.

Крім того, відомо, що російські війська в Бахмуті атакують одиничними штурмовими групами по 5-6 осіб. За минулу добу відбулося 34 бойових зіткнення в місті.

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