Майже 700 окупантів, 15 ракет та 6 дронів. Генштаб розповів про втрати РФ за добу

За даними на ранок середи, 10 травня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 196 310 військових. Крім того, ЗСУ знищили два танки, 15 ракет, 6 БПЛА та 18 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Крім того, українські сили, ймовірно, досягли додаткових здобутків під час нещодавньої контратаки на південний захід від Авдіївки.

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