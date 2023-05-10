Почти 700 окупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

По данным на утро среды, 10 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 196 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка, 15 ракет, 6 БПЛА и 18 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.23 ориентировочно составили:
Как сообщалось, российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - совершили 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Кроме того, украинские силы, вероятно, достигли дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки.
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