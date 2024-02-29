Майже 700 гривень. Водіям нагадали про штраф за "популярне" порушення ПДР

"Патрульні продовжують слідкувати за дотриманням ПДР на вулицях столиці, зокрема, виявляють порушення на смузі, що призначена для руху маршрутних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на смузі для транспорту заборонений безпосередньо рух по ній, а також зупинка та стоянка

У поліції нагадали, що за такі порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху

Штрафи, які накладають на водіїв-порушників - це не просто покарання, це свого роду плата за безпеку. Про найпопулярніші штрафи для українських водіїв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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