Почти 700 гривен. Водителям напомнили о штрафе за "популярное" нарушение ПДД

"Патрульные продолжают следить за соблюдением ПДД на улицах столицы, в частности, выявляют нарушения на полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств", - говорится в сообщении.

В частности, на полосе для транспорта запрещено непосредственно движение по ней, а также остановка и стоянка

В полиции напомнили, что за такие нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 680 гривен.

Штрафы за нарушение ПДД

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