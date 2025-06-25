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Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбережений

Украина, Среда 25 июня 2025 14:02
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Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбережений Фото: Сбережений не имеют почти 70% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Основной причиной, почему украинцы не держат деньги в банках, является отсутствие сбережений из-за низких доходов. Так заявили 68% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В качестве причины не держать деньги в банках также 25% опрошенных указали недоверие к финансовым учреждениям.
Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбережений

Среди опрошенных 32% держат в банке незначительную часть средств, 29% хранят в банке значительную часть сбережений: 13% держат половину своих средств, еще 16% - их большую часть.
Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбереженийСамыми распространенными финансовыми услугами среди населения является использование банковского счета/карты (82%), оплата коммунальных платежей через банк (66%), использование мобильного/интернет-банкинга (59%) и терминалов (50%), денежные переводы через банк (44%) и обмен валют (20%).
Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбереженийСамым распространенным типом банковского счета среди населения является зарплатный карточный счет - им владеют около половины опрошенных (49%). О наличии текущего счета в гривне отметили 36%; еще 31% имеют пенсионный карточный счет. 29% опрошенных указали, что имеют карточный счет, открытый по их инициативе.
Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбережений

Опрос был проведен 25 апреля - 5 мая 2025 года среди 2000 респондентов. Ошибка - не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.

Напомним, в Украине действуют 60 банков. С начала войны обанкротились несколько небольших банков, но это не было массово. Из бюджета сейчас возвращают 100% вкладов граждан в этих банках.

Во время войны уровень доверия к банкам вырос, как и в целом к государственным и другим институтам. В частности, в начале 2024 года банкам доверяли около 50% украинцев, но сейчас эта цифра наверняка значительно ниже.

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