Майже 70% українців не впевнені у своїй здатності розпізнати онлайн-шахрайство

7 із 10 українців переймаються, що їх друзі чи родини можуть відреагувати на шахрайське повідомлення, а 68% українців не впевнені у своїй здатності розпізнати онлайн-шахрайство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Stay Secure , проведене Wakefield Research на замовлення Visa.

Крім того, 73% українців найімовірніше не розпізнають "тривожних дзвіночків", які вказують, що вони зіткнулися зі злочинцями в мережі.

Також, згідно з дослідженням, кожен другий українець принаймні раз потрапляв на гачок шахраїв, а 17% ставали жертвами обману неодноразово.

Основні висновки дослідження: