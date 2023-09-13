Почти 70% украинцев не уверены в своей способности распознать онлайн-мошенничество
Почти 70% украинцев не уверены в своей способности узнать онлайн-мошенничество (freepik.com)
7 из 10 украинцев переживают, что их друзья или семьи могут отреагировать на мошенническое сообщение, а 68% украинцев не уверены в своей способности распознать онлайн-мошенничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Stay Secure, проведенное Wakefield Research по заказу Visa.
Кроме того, 73% украинцев, скорее всего, не распознают "тревожных колокольчиков", указывающих, что они столкнулись с преступниками в сети.
Также, согласно исследованию, каждый второй украинец, по крайней мере, раз попадал на крючок мошенников, а 17% становились жертвами обмана неоднократно.
Основные выводы исследования:
- Ложная уверенность усиливает уязвимость к обману. Респонденты, считающие себя осведомленными о тактиках онлайн-злоумышленников, с большей вероятностью нажмут на фальшивую ссылку или поверят мошенническому предложению. Так, 54% "знающих" украинцев купятся на сообщения, содержащие хорошие новости, а 42% отреагируют на просьбу выполнить срочные действия, тогда как среди сомневающихся в своей бдительности так же поступят 48% и 32% соответственно.
- Потребители обеспокоены уязвимостью других. 7 из 10 украинцев переживают, что их друзья или семьи могут отреагировать на мошенническое сообщение с просьбой подтвердить данные своего счета, а почти половина (46%) обеспокоены тем, что близкие попадутся на мошенническое электронное письмо с предложением бесплатной подарочной карты или продукта из интернет-магазина. Также 68% респондентов опасаются, что жертвами онлайн-мошенников могут стать пенсионеры, в то время как в бдительности детей и подростков не уверена четверть опрошенных.
- Что вызывает подозрение. Меньше украинцы верят просьбой переустановить пароль из-за потенциальной утечки данных: для 85% опрошенных сообщение такого содержания - в тройке наиболее подозрительных. Гораздо меньшее беспокойство вызывают СМС о статусе доставляемой отправки (лишь 28% включили такие сообщения в топ-3 заставляющих насторожиться), электронные письма с объявлением о распродаже или появлении нового продукта (27%) или просьба предоставить отзыв о недавнем опыте (17%) – всем этим могут воспользоваться мошенники.
- Не заметить "тревожные колокольчики" легко. Почти каждый второй (49%) украинец сообщил, что убеждается, что письмо отправлено с действительного электронного адреса, тогда как только 43% будут проверять, прикреплено ли к сообщению название или логотип компании. Меньше половины респондентов будут искать в письме номер своего заказа (42%) или банковского счета (32%), а 40% будут проверять правильность написания слов.
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