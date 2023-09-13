Почти 70% украинцев не уверены в своей способности распознать онлайн-мошенничество

7 из 10 украинцев переживают, что их друзья или семьи могут отреагировать на мошенническое сообщение, а 68% украинцев не уверены в своей способности распознать онлайн-мошенничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Stay Secure , проведенное Wakefield Research по заказу Visa.

Кроме того, 73% украинцев, скорее всего, не распознают "тревожных колокольчиков", указывающих, что они столкнулись с преступниками в сети.

Также, согласно исследованию, каждый второй украинец, по крайней мере, раз попадал на крючок мошенников, а 17% становились жертвами обмана неоднократно.

Основные выводы исследования: