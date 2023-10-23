Майже 70 парламентів візьмуть участь у саміті Кримської платформи, - Стефанчук

На саміті Кримської платформи, який відбудеться у Празі 24 жовтня, візьмуть участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що Україна вже вдруге збирає парламентський саміт Кримської платформи. Перший відбувся минулого року в Загребі (Хорватія). Цього року саміт проходитиме в Празі (Чехія).

"Кількість парламентів яка бере участь, свідчить про одне - інтерес не згасає, як це намагаються сказати, а навпаки розігрується. І цього разу майже 70 парламентів, парламентських асамблей представлені тут. Це серйозна цифра", - сказав Стефанчук.

Саміт Кримської платформи

Кримська платформа - це ініціатива української влади, яка спрямована на актуалізацію питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Перший саміт відбувся ще 2021 року, тоді було прийнято спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує новий саміт Кримської платформи. Він відбудеться в Чехії.

Головною метою Кримської платформи є консолідація міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав та свобод населення півострова, а також посилення безпеки в Європі й на глобальному рівні.