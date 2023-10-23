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Почти 70 парламентов примут участие в саммите Крымской платформы, - Стефанчук

Понедельник 23 октября 2023 11:57
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Почти 70 парламентов примут участие в саммите Крымской платформы, - Стефанчук Фото: глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На саммите Крымской платформы, который состоится в Праге 24 октября, примут участие около 70 парламентских делегаций со всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

Он напомнил, что Украина уже во второй раз собирает парламентский саммит Крымской платформы. Первый состоялся в прошлом году в Загребе (Хорватия). В этом году саммит будет проходить в Праге (Чехия).

"Количество участвующих парламентов свидетельствует об одном - интерес не угасает, как это пытаются сказать, а наоборот разыгрывается. И на этот раз почти 70 парламентов, парламентских ассамблей представлены здесь. Это серьезная цифра", - сказал Стефанчук.

Саммит Крымской платформы

Крымская платформа - это инициатива украинской власти, которая направлена на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

Первый саммит состоялся еще в 2021 году, тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече приняли участие представители 43 стран.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новый саммит Крымской платформы. Он состоится в Чехии.

Главной целью Крымской платформы является консолидация международных усилий по деоккупации Крыма, защите прав и свобод населения полуострова, а также усиление безопасности в Европе и на глобальном уровне.

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Крымская платформа Верховная рада Руслан Стефанчук
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