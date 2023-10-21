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Україна готує новий саміт Кримської платформи. Він пройде в Чехії

Субота 21 жовтня 2023 20:22
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Україна готує новий саміт Кримської платформи. Він пройде в Чехії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Україна готує новий саміт Кримської платформи. Він відбудеться в Чехії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"Готуємося до нового саміту нашої Кримської платформи - парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна", - заявив він.

За словами Зеленського, саміт відбудеться в Чехії.

"Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту", - додав він.

Саміт Кримської платформи

Кримська платформа - це ініціатива української влади, яка спрямована на актуалізацію питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Перший саміт відбувся ще 2021 року, тоді було прийнято спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.

Головною метою Кримської платформи є консолідація міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав та свобод населення півострова, а також посилення безпеки в Європі й на глобальному рівні.

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