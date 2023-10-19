Майже 70% опитаних у світі вимагають від своїх урядів підтримати Україну

Майже 70% опитаних у світі кажуть, що їхній уряд має підтримати Україну, оскільки вона захищається від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування GlobeScan .

Більшість у всіх 30 опитаних країнах та територіях, за винятком Мексики, хочуть, щоб їхні уряди підтримували Україну.

Результати показують, що в середньому 29% опитаних країн і територій "цілком згодні" з тим, що їхній уряд має підтримувати Україну в її захисті від російської агресії, а ще 40% "частково згодні". Лише 11% "категорично не згодні", а 20% "частково не згодні".

Найбільше підтримують Україну жителі Португалії (86%), Швеції (81%) та Австралії (80%), за ними прямують жителі Великобританії (79%) та Канади (78%). Найменше хочуть, щоб їх уряд підтримував Україну (46%), мексиканці, за ними йдуть колумбійці (51%), індонезійці (54%), саудівці (55%) та перуанці (55%).

У США, країні, яка надає Україні найбільшу військову допомогу, 70% людей хочуть, щоб їх уряд підтримав Україну. У Німеччині ще одному ключовому постачальнику військової допомоги 66% підтримують цю ідею.

Загалом опитані люди у країнах Європи та Північної Америки, як правило, більше підтримують Україну, тоді як мешканці Латинської Америки висловлюють найменшу підтримку.

Більшість у всіх 30 опитаних країнах та територіях, за винятком Мексики, хочуть, щоб їхні уряди підтримували Україну.

Опитування майже 30 000 осіб у 30 країнах та територіях було проведено у липні та серпні 2023 року. Приблизно 1000 осіб у кожній країні взяли участь у глобальному дослідженні, в якому їх запитували про їхні стосунки, думки та поведінку з низки важливих питань та виклики, що стоять перед світом.