ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже 70% опитаних у світі вимагають від своїх урядів підтримати Україну

Україна, Четвер 19 жовтня 2023 16:01
UA EN RU
Майже 70% опитаних у світі вимагають від своїх урядів підтримати Україну Фото: допомога Україні підтримують 70% мешканців світу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Майже 70% опитаних у світі кажуть, що їхній уряд має підтримати Україну, оскільки вона захищається від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування GlobeScan.

Більшість у всіх 30 опитаних країнах та територіях, за винятком Мексики, хочуть, щоб їхні уряди підтримували Україну.

Результати показують, що в середньому 29% опитаних країн і територій "цілком згодні" з тим, що їхній уряд має підтримувати Україну в її захисті від російської агресії, а ще 40% "частково згодні". Лише 11% "категорично не згодні", а 20% "частково не згодні".

Майже 70% опитаних у світі вимагають від своїх урядів підтримати Україну

Найбільше підтримують Україну жителі Португалії (86%), Швеції (81%) та Австралії (80%), за ними прямують жителі Великобританії (79%) та Канади (78%). Найменше хочуть, щоб їх уряд підтримував Україну (46%), мексиканці, за ними йдуть колумбійці (51%), індонезійці (54%), саудівці (55%) та перуанці (55%).

У США, країні, яка надає Україні найбільшу військову допомогу, 70% людей хочуть, щоб їх уряд підтримав Україну. У Німеччині ще одному ключовому постачальнику військової допомоги 66% підтримують цю ідею.

Майже 70% опитаних у світі вимагають від своїх урядів підтримати Україну

Загалом опитані люди у країнах Європи та Північної Америки, як правило, більше підтримують Україну, тоді як мешканці Латинської Америки висловлюють найменшу підтримку.

Більшість у всіх 30 опитаних країнах та територіях, за винятком Мексики, хочуть, щоб їхні уряди підтримували Україну.

Опитування майже 30 000 осіб у 30 країнах та територіях було проведено у липні та серпні 2023 року. Приблизно 1000 осіб у кожній країні взяли участь у глобальному дослідженні, в якому їх запитували про їхні стосунки, думки та поведінку з низки важливих питань та виклики, що стоять перед світом.

Нагадаємо, за даними опитування Reuters/Ipsos, серед американців обох основних політичних партій знижується підтримка постачання зброї Україні, що є застережливим знаком для Києва, який значною мірою покладається на американську зброю у боротьбі з російським вторгненням.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ