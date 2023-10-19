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Почти 70% опрошенных в мире требуют от своих правительств поддержать Украину

Украина, Четверг 19 октября 2023 16:01
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Почти 70% опрошенных в мире требуют от своих правительств поддержать Украину Фото: помощь Украине поддерживают 70% жителей мира (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Почти 70% опрошенных в мире говорят, что их правительство должно поддержать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса GlobeScan.

Большинство во всех 30 опрошенных странах и территориях, за исключением Мексики, хотят, чтобы их правительства поддерживали Украину.

Результаты показывают, что в среднем 29% опрошенных стран и территорий "полностью согласны" с тем, что их правительство должно поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии, а еще 40% "отчасти согласны". Лишь 11% "категорически не согласны", а 20% "отчасти не согласны".

Почти 70% опрошенных в мире требуют от своих правительств поддержать Украину

Больше всего поддерживают Украину жители Португалии (86%), Швеции (81%) и Австралии (80%), за ними следуют жители Великобритании (79%) и Канады (78%). Меньше всего хотят, чтобы их правительство поддерживало Украину (46%), мексиканцы, за ними следуют колумбийцы (51%), индонезийцы (54%), саудовцы (55%) и перуанцы (55%).

В США, стране, предоставляющей Украине больше всего военной помощи, 70% людей хотят, чтобы их правительство поддержало Украину. В Германии, еще одном ключевом поставщике военной помощи, 66% поддерживают эту идею.

Почти 70% опрошенных в мире требуют от своих правительств поддержать Украину

В целом опрошенные люди в странах Европы и Северной Америки, как правило, больше поддерживают Украину, тогда как жители Латинской Америки выражают наименьшую поддержку.

Большинство во всех 30 опрошенных странах и территориях, за исключением Мексики, хотят, чтобы их правительства поддерживали Украину.

Опрос почти 30 000 человек в 30 странах и территориях был проведен в июле и августе 2023 года. Примерно 1000 человек в каждой стране приняли участие в глобальном исследовании, в котором их спрашивали об их отношениях, мнениях и поведении по ряду важных вопросов и вызовы, стоящие перед миром.

Напомним, по данным опроса Reuters/Ipsos, среди американцев обеих основных политических партий снижается поддержка поставок оружия Украине, что является предупреждающим знаком для Киева, который в значительной степени полагается на американское оружие в борьбе с российским вторжением.

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