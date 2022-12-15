Почти 600 оккупантов и 27 беспилотников: Генштаб обновил потери врага

Фото: ВСУ ликвидировали 590 оккупантов и 27 беспилотников за сутки (Getty Images)

Украинские бойцы за последние сутки уничтожили еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 96 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 декабря ориентировочно составили: личного состава - около 96 590 (+590) человек ликвидировано,

танков - 2975 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5946 (+9) ед,

артиллерийских систем - 1943 (+12) ед,

РСЗО - 406 (+2) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1644 (+27),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+1) ед,

специальная техника - 172 (+1).