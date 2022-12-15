Почти 600 оккупантов и 27 беспилотников: Генштаб обновил потери врага
Фото: ВСУ ликвидировали 590 оккупантов и 27 беспилотников за сутки (Getty Images)
Украинские бойцы за последние сутки уничтожили еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 96 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 15 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 96 590 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 2975 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5946 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 1943 (+12) ед,
- РСЗО - 406 (+2) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1644 (+27),
- крылатые ракеты - 592 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+1) ед,
- специальная техника - 172 (+1).
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в оккупированной Кадиевке слышали взрыв, который, вероятно, прогремел в казарме с личным составом россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.