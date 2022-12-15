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Почти 600 оккупантов и 27 беспилотников: Генштаб обновил потери врага

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 10:40
Почти 600 оккупантов и 27 беспилотников: Генштаб обновил потери врага Фото: ВСУ ликвидировали 590 оккупантов и 27 беспилотников за сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские бойцы за последние сутки уничтожили еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 96 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 15 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 96 590 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 2975 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5946 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 1943 (+12) ед,
  • РСЗО - 406 (+2) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1644 (+27),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+1) ед,
  • специальная техника - 172 (+1).

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в оккупированной Кадиевке слышали взрыв, который, вероятно, прогремел в казарме с личным составом россиян.

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