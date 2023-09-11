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Майже 600 окупантів, 30 артсистем та 35 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 11 вересня
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 вересня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 269 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 35 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 269210 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4560 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 8767 (+12) од,
  • артилерійських систем - 5839 (+28) од,
  • РСЗВ - 760 од,
  • засоби ППО - 512 (+3) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4628 (+35),
  • крилаті ракети - 1455 од,
  • кораблі /катери - 19 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8370 (+32) од,
  • спеціальна техніка - 877 (+5).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують вести оборонні дії на сході і вести наступальну операцію на півдні. Минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень.

Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ провели успішні наступальні операції і просунулися під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк та в Запорізькій області. Зокрема, українські війська продовжують поступ у районі Роботиного.

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Війна в Україні