Майже 600 окупантів, 30 артсистем та 35 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 вересня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 269 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 35 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, сили оборони України продовжують вести оборонні дії на сході і вести наступальну операцію на півдні. Минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень.
Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ провели успішні наступальні операції і просунулися під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк та в Запорізькій області. Зокрема, українські війська продовжують поступ у районі Роботиного.
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