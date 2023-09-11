Почти 600 оккупантов, 30 артсистем и 35 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 11 сентября, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 269210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 35 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести оборонные действия на востоке и вести наступательную операцию на юге. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ провели успешные наступательные операции и продвинулись под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк и в Запорожской области. В частности, украинские войска продолжают продвижение в районе Работино.
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