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Почти 600 оккупантов, 30 артсистем и 35 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 11 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 11 сентября, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 269210 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 35 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 269210 (+580) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4560 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 8767 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 5839 (+28) ед,
  • РСЗО - 760 ед,
  • средства ПВО - 512 (+3) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4628 (+35),
  • крылатые ракеты - 1455 ед,
  • корабли /катера - 19 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8370 (+32) ед,
  • специальная техника - 877 (+5).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести оборонные действия на востоке и вести наступательную операцию на юге. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ провели успешные наступательные операции и продвинулись под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк и в Запорожской области. В частности, украинские войска продолжают продвижение в районе Работино.

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Война в Украине