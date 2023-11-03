Майже 500 окупантів та 31 одиниця техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 1073 артобстріли.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни та воїнки стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії окупантів біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1341 вогневе завдання.

Загальні втрати ворога склали 483 особи.

Також українські бійці знищили 31 одиницю військової техніки, зокрема:

11 танків;

4 ББМ;

6 артсистем;

2 БПЛА;

8 автомобілів.

Окрім того, було знищено два склади боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.

В Інституті вивчення війни повідомили, що українські війська утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки і просунулися поблизу Кринок. Також Сили оборони України здобули успіх на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

Втрати Росії у війні в Україні на п'ятницю, 3 листопада, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 303 270 військових. Крім того, ЗСУ збили дві крилаті ракети.