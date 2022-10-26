Майже 500 окупантів та 17 танків: оновлено втрати армії РФ

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 68 900 своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:
Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців" в Новоіванівці Луганської області.
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