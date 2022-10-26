UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майже 500 окупантів та 17 танків: оновлено втрати армії РФ

Фото: ЗСУ знищили 480 окупантів та 17 танків (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 68 900 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,
  • танків - 2 628 (+17),
  • бойових броньованих машин - 5 351 (+30),
  • артилерійських систем - 1 686 (+12),
  • РСЗВ - 379 (+2),
  • засобів ППО - 192 (+2),
  • літаків - 271 (+0),
  • гелікоптерів - 248 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 379 (+7),
  • крилатих ракет - 350 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4 076 (+22),
  • спеціальної техніки - 149 (+0).

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців" в Новоіванівці Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна Росії проти України