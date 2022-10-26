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Почти 500 оккупантов и 17 танков: обновлены потери армии РФ

Фото: ВСУ уничтожили 480 оккупантов и 17 танков (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 480 оккупантов. При этом с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 68 900 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 26 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 68 900 (+480) человек,
  • танков - 2 628 (+17),
  • боевых бронированных машин - 5 351 (+30),
  • артиллерийских систем - 1 686 (+12),
  • РСЗО - 379 (+2),
  • средств ПВО - 192 (+2),
  • самолетов - 271 (+0),
  • вертолетов - 248 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1379 (+7),
  • крылатых ракет - 350 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4 076 (+22),
  • специальной техники - 149 (+0).

Напомним, недавно украинские военные уничтожили склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев" в Новоивановке Луганской области.

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