Почти 500 оккупантов и 17 танков: обновлены потери армии РФ

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 480 оккупантов. При этом с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 68 900 своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 26 октября ориентировочно составили:
Напомним, недавно украинские военные уничтожили склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев" в Новоивановке Луганской области.
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