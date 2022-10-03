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Майже 5 років ховався від слідства. СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї

Фото: СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Чернівецькій області Служба безпеки затримала іноземного контрабандиста зброї, який майже 5 років ховався від слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Фото: затримання іноземного контрабандиста зброї (ssu.gov.ua)

підпільного зброяра викрили ще у 2018 році, тоді ж йому повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту, але згодом змінив своє рішення на домашній арешт.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили канал постачання вогнепальної зброї до Києва. Канал налагодив мешканець Кривого Рогу, який постачав пістолети поштою.

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