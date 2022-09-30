Пістолети йшли поштою. Поліція заблокувала канал постачання зброї до Києва
Правоохоронці викрили канал постачання вогнепальної зброї до Києва. Канал налагодив мешканець Кривого Рогу, який постачав пістолети поштою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну прокуратуру.
Слідство встановило, що підозрюваний, маючи навички на переробку сигнальних пістолетів на вогнепальні, створив та адміністрував Telegram-канал, у якому налагодив збут зброї.
"Задокументовано 3 епізоди збуту переробленої вогнепальної зброї, які зловмисник відправляв до Києва через поштові відділення, а кошти за зброю отримував на власну банківську картку", - розповіли у прокуратурі.
Фото: правоохоронці затримали зловмисника, який постачав зброю до Києва (t.me/kyiv_pro_office)
Зловмисника затримали на гарячому під час чергового збуту "продукції".
Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу Росії, яка готувала провокації в Одесі до дня народження президента РФ Володимира Путіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.