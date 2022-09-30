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Пістолети йшли поштою. Поліція заблокувала канал постачання зброї до Києва

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Київ, П'ятниця 30 вересня 2022 13:28
Пістолети йшли поштою. Поліція заблокувала канал постачання зброї до Києва Фото: поліція заблокувала канал постачання зброї до Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохоронці викрили канал постачання вогнепальної зброї до Києва. Канал налагодив мешканець Кривого Рогу, який постачав пістолети поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну прокуратуру.

Слідство встановило, що підозрюваний, маючи навички на переробку сигнальних пістолетів на вогнепальні, створив та адміністрував Telegram-канал, у якому налагодив збут зброї.

"Задокументовано 3 епізоди збуту переробленої вогнепальної зброї, які зловмисник відправляв до Києва через поштові відділення, а кошти за зброю отримував на власну банківську картку", - розповіли у прокуратурі.

Пістолети йшли поштою. Поліція заблокувала канал постачання зброї до Києва

Фото: правоохоронці затримали зловмисника, який постачав зброю до Києва (t.me/kyiv_pro_office)

Зловмисника затримали на гарячому під час чергового збуту "продукції".

Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу Росії, яка готувала провокації в Одесі до дня народження президента РФ Володимира Путіна.

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