Почти 5 лет скрывался от следствия. СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия

В Черновицкой области Служба безопасности задержала иностранного контрабандиста оружия, который почти 5 лет скрывался от следствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Фото: задержание иностранного контрабандиста оружия (ssu.gov.ua)
подпольного оружейника разоблачили еще в 2018 года, тогда же ему сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но впоследствии изменил свое решение на домашний арест.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили канал поставки огнестрельного оружия в Киев. Канал наладил житель Кривого Рога, который поставлял пистолеты по почте.
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