RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 5 лет скрывался от следствия. СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия

Фото: СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Черновицкой области Служба безопасности задержала иностранного контрабандиста оружия, который почти 5 лет скрывался от следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Фото: задержание иностранного контрабандиста оружия (ssu.gov.ua)

подпольного оружейника разоблачили еще в 2018 года, тогда же ему сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но впоследствии изменил свое решение на домашний арест.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили канал поставки огнестрельного оружия в Киев. Канал наладил житель Кривого Рога, который поставлял пистолеты по почте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЧерновицкая область