Майже 5 млн українців перебувають на території РФ: подробиці

Як зазначила Луньова, масова депортація розпочала ще в березні 2022 року. Це відносно нове явище для збройного конфлікту, що триває. При цьому невідомо, скільки саме людей було примусово вивезено до Росії з тимчасово окупованих територій України.

"Ми досі не знаємо, яка кількість людей знаходиться на території РФ. За інформацією російських джерел, на сьогодні більш ніж 4,7 млн українців знаходяться на території Росії. Складно говорити про те, наскільки добровільно вони там опинилися. Управління ООН Верховного комісара говорить про 2,8 млн. Ми не знаємо, скільки їх залишилося на території рф, скільки поїхало далі", - розповідає представниця Центру ZMINA.

Вона наголосила, що РФ зробила пункти тимчасового розміщення для українських громадян, яких станом на грудень минулого року налічується 820 по всій території Росії і у тимчасово захоплених районах України.

"Однак у них перебуває 40 тисяч людей. Це дуже велика різниця між 4,7 млн, які там знаходяться, та 40 тисячами, яким потрібно житло на території РФ. Тому ми не можемо навіть уявити, скільки людей там опинилося", - уточнила Луньова.