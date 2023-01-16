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Майже 5 млн українців перебувають на території РФ: подробиці

Фото: наразі невідомі цифри, скільки примусово чи добровільно українців вивезли до РФ (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

За російськими даними, понад 4,7 млн українців перебувають наразі на території Росії. Скільки з них переїхали до РФ добровільно чи примусово, невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора з адвокації Центру прав людини ZMINA Альони Луньової на брифінгу в медіа-центрі "Україна - Укрінформ".

Як зазначила Луньова, масова депортація розпочала ще в березні 2022 року. Це відносно нове явище для збройного конфлікту, що триває. При цьому невідомо, скільки саме людей було примусово вивезено до Росії з тимчасово окупованих територій України.

"Ми досі не знаємо, яка кількість людей знаходиться на території РФ. За інформацією російських джерел, на сьогодні більш ніж 4,7 млн українців знаходяться на території Росії. Складно говорити про те, наскільки добровільно вони там опинилися. Управління ООН Верховного комісара говорить про 2,8 млн. Ми не знаємо, скільки їх залишилося на території рф, скільки поїхало далі", - розповідає представниця Центру ZMINA.

Вона наголосила, що РФ зробила пункти тимчасового розміщення для українських громадян, яких станом на грудень минулого року налічується 820 по всій території Росії і у тимчасово захоплених районах України.

"Однак у них перебуває 40 тисяч людей. Це дуже велика різниця між 4,7 млн, які там знаходяться, та 40 тисячами, яким потрібно житло на території РФ. Тому ми не можемо навіть уявити, скільки людей там опинилося", - уточнила Луньова.

Днями РБК-Україна повідомляло, що росіяни прискорюють депортацію українців із захоплених районів до Росії.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що ворог вдається до нових методів тиску на цивільних, зокрема примусово видає російські паспорти та змушує "евакуюватися" вглиб РФ.

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