Около 5 млн украинцев находятся на территории РФ: подробности

Как отметила Лунева, массовая депортация началась еще в марте 2022 года. Это относительно новое явление для продолжающегося вооруженного конфликта. При этом неизвестно, сколько именно людей было принудительно вывезено в Россию с временно оккупированных территорий Украины.

"Мы до сих пор не знаем, какое количество людей находится на территории РФ. По информации российских источников, на сегодняшний день более 4,7 млн украинцев находятся на территории России. Сложно говорить о том, насколько добровольно они там оказались. Управление ООН Верховного комиссара говорит о 2,8 млн. Мы не знаем, сколько их осталось на территории России, сколько поехало дальше", - рассказывает представитель Центра ZMINA.

Она отметила, что РФ оборудовала пункты временного размещения для украинских граждан, которых по состоянию на декабрь прошлого года насчитывается 820 по всей территории России и во временно захваченных районах Украины.

"Однако в них находится 40 тысяч человек. Это очень большая разница между находящимися там 4,7 млн и 40 тысячами, которым нужно жилье на территории РФ. Поэтому мы не можем даже представить, сколько людей там оказалось", - уточнила Лунева.