Майже 40% українців допускають вивчення російської мови в школах: навіщо їм вона

Питання про російську мову в школах соціологи ставили з 1990-х років. Тоді майже всі вважали, що вивчення потрібне.

Ще у 2019 році 81% респондентів казали, що російську мову варто вивчати в школах (хоча й дискусійним був обсяг вивчення).

Після повномасштабного вторгнення частка тих, хто вважає за потрібне вивчати російську мову, впала до 42%, а у 2025 році - до 38%.

При цьому треба врахувати, що серед цих 38%, які вважають, що російську мову варто вивчати, лише 9% говорять про вивчення на рівні української мови або принаймні вищому рівні, ніж інші іноземні мови (наприклад, англійська мова). Решта 29% вважають, що вивчати варто на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому рівні.

Крім того, в Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в школах - у 2023 році їх було 52%, зараз - 58%.

Навіщо?

Респондентам, які вважають, що російську мову варто вивчати, у відкритій формі ставили запитання, чим саме вони пояснюють таку свою думку.

Найбільш поширені пояснення - те, що російська мова є однією з іноземних мов, а іноземні мова загалом варто знати (для розвитку, для міжнародного спілкування тощо) (38% серед таких респондентів дають це пояснення), а також те, що ця мова поширена в Україні / є обставини, які склалися історично (32%).

До топ-3 відповідей також належить думка, що варто знати мову ворога (14%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 14 лютого - 4 березня 2025 року серед 1029 респондентів.