Почти 40% украинцев допускают изучение русского языка в школах: зачем он им

Вопрос о русском языке в школах социологи задавали с 1990-х годов. Тогда почти все считали, что изучение нужно.

Еще в 2019 году 81% респондентов говорили, что русский язык стоит изучать в школах (хотя и дискуссионным был объем изучения).

После полномасштабного вторжения доля тех, кто считает нужным изучать русский язык, упала до 42%, а в 2025 году - до 38%.

При этом надо учесть, что среди этих 38%, которые считают, что русский язык стоит изучать, только 9% говорят об изучении на уровне украинского языка или по крайней мере более высоком уровне, чем другие иностранные языки (например, английский язык). Остальные 29% считают, что изучать стоит на уровне других иностранных языков или даже более низком уровне.

Кроме того, в Украине продолжает увеличиваться доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в школах - в 2023 году их было 52%, сейчас - 58%.

Зачем?

Респондентам, которые считают, что русский язык стоит изучать, в открытой форме задавали вопрос, чем именно они объясняют такое свое мнение.

Наиболее распространенные объяснения - то, что русский язык является одним из иностранных языков, а иностранные языки вообще стоит знать (для развития, для международного общения и т.д.) (38% среди таких респондентов дают это объяснение), а также то, что этот язык распространен в Украине / есть обстоятельства, которые сложились исторически (32%).

В топ-3 ответов также входит мнение, что стоит знать язык врага (14%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос в течение 14 февраля - 4 марта 2025 года среди 1029 респондентов.