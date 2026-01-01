Майже 30 тисяч дронів і автівки: Кличко зустрів Новий рік із військовими й передав допомогу

Мер Києва Віталій Кличко вже вчетверте зустрів Новий рік з бійцями на фронті. Привіз майже 30 тисяч безпілотників, автівки та різне обладнання від громади Києва 13 бойовим підрозділам.

Як пише РБК-Україна , про це міський голова розповів у своєму Telegram-каналі.

"Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно зустрічаю його з бійцями на фронті. Цього разу відвідую загалом 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі", - написав Віталій Кличко.

Він розповів, що відвіз військовим 29 270 дронів різних типів. FPV, Autel Evo, Mavic - нічних і денних, важких бомберів.

"А також бійці отримали від громади Києва тягачі, екскаватори, 12 автівок (пікапів), системи РЕБ, детектори дронів, радіостанції різного типу та автомобільну шиномонтажну станцію. Ну, і смаколики до символічно святкового столу на фронті", - повідомив мер Києва.

Зокрема, допомогу отримали 3 армійський корпус, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 225 окремий штурмовий полк та інші.

Кличко привітав бійців, поспілкувався з ними та подякував за захист українських міст.

"Як можемо, підтримуємо наших захисників. Втомлені, без сну, під постійним вогнем ворога, в мороз і сніг, далеко від своїх родин, вони героїчно бʼються. За наше вільне майбутнє, за нашу державу. Слава Україні та її Героям!", - наголосив він.

Бійці, у свою чергу, подякували киянам за важливу підтримку.

"Зараз Третій армійський корпус утримує Лиманський і Борівський напрямки, загалом біля 200 км фронту. Сьогодні нам передано 12 000 FPV, 100 "Мавіків", 20 НРК, 50 розвідувальних крил. Це значна допомога. Не на тиждень, не на місяць, а фактично на всю зимову кампанію. Дякую всім киянам, дякую Віталію Володимировичу", - сказав, зокрема, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.