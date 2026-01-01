ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Почти 30 тысяч дронов и автомобиля: Кличко встретил Новый год с военными и передал помощь

Четверг 01 января 2026 13:35
UA EN RU
Почти 30 тысяч дронов и автомобиля: Кличко встретил Новый год с военными и передал помощь Фото: Виталий Кличко передал помощь военным в Новый год (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко уже в четвертый раз встретил Новый год с бойцами на фронте. Привез почти 30 тысяч беспилотников, автомобили и разное оборудование от громады Киева 13 боевым подразделениям.

Как пишет РБК-Украина, об этом городской голова рассказал в своем Telegram-канале.

"Наши защитники передают всем поздравления с Новым годом! Уже традиционно встречаю его с бойцами на фронте. В этот раз посещаю всего 13 подразделений на Харьковском направлении и на Донбассе", - написал Виталий Кличко.

Он рассказал, что отвез военным 29 270 дронов разных типов. FPV, Autel Evo, Mavic - ночных и дневных, тяжелых бомберов.

"А также бойцы получили от громады Киева тягачи, экскаваторы, 12 автомобилей (пикапов), системы РЭБ, детекторы дронов, радиостанции разного типа и автомобильную шиномонтажную станцию. Ну, и угощения к символически праздничному столу на фронте", - сообщил мэр Киева.

В частности, помощь получили 3 армейский корпус, 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 225 отдельный штурмовой полк и другие.

Кличко поздравил бойцов, пообщался с ними и поблагодарил за защиту украинских городов.

"Как можем, поддерживаем наших защитников. Уставшие, без сна, под постоянным огнем врага, в мороз и снег, далеко от своих семей, они героически сражаются. За наше свободное будущее, за наше государство. Слава Украине и ее Героям!", - подчеркнул он.

Бойцы, в свою очередь, поблагодарили киевлян за важную поддержку.

"Сейчас Третий армейский корпус удерживает Лиманское и Боровское направления, в общей сложности около 200 км фронта. Сегодня нам передано 12 000 FPV, 100 "Мавиков", 20 НРК, 50 разведывательных крыльев. Это значительная помощь. Не на неделю, не на месяц, а фактически на всю зимнюю кампанию. Благодарю всех киевлян, спасибо Виталию Владимировичу", - сказал, в частности, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Как сообщалось ранее, Киев в 2025 году направил на помощь военным, ветеранам и их семьям более 12 миллиардов гривен из городского бюджета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Помощь армии
Новости
На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома
На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем