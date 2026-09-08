Майже 3 роки різниці у знаннях: дослідження показало розрив між учнями із сіл та міст

Українські 15-річні учні із сільської місцевості відстають від однолітків із великих міст настільки, що цей розрив еквівалентний трьом рокам навчання з математики і навіть більше - з читання та природничих наук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний звіт міжнародного дослідження PISA-2025.
Дослідження PISA-2025 засвідчило стійку закономірність: середні результати учнів зростають разом із розміром населеного пункту.
Найнижчі показники зафіксували серед школярів із сіл, хуторів та інших населених пунктів із населенням до 3 тисяч осіб. Найвищі - серед учнів із міст, де проживає понад мільйон людей.
За трьома напрямами результати виглядають так:
У PISA орієнтовно вважають, що 20 балів відповідають одному року навчання. Саме тому різниця між учнями із сіл і великих міст має настільки тривожний вигляд:
Автори звіту пояснюють такі відмінності нерівномірним доступом до освітніх ресурсів, різницею в соціально-економічних умовах, кадровим забезпеченням шкіл та можливостями для позашкільного розвитку.
Додамо, що у дослідженні взяли участь понад 7 тисяч 15-річних підлітків, 77,2% із них - із міст 17 областей України.
У звіті також порівняли результати трьох циклів дослідження - 2018, 2022 та 2025 років.
Після помітного погіршення показників у період між 2018 і 2022 роками результати учнів більшості типів населених пунктів у 2025 році залишилися загалом стабільними.
Єдиним винятком стали великі міста: середній результат із математики там статистично значущо знизився - із 501 бала у 2022 році до 460 балів у 2025-му.
Дослідження PISA-2025 показало, що рівень знань українських 15-річних підлітків стабілізувався після значного падіння у 2022-му, хоч й середні результати учнів із математики, читання та природничо-наукових дисциплін є дещо нижчими, ніж раніше. Водночас різниця не є статистично значущою.
Нагадаємо, що Україна втретє взяла участь у дослідженні PISA. Перші результати оприлюднили за підсумками 2018 року, другі - 2022-го, а цьогоріч стали відомі результати за 2025-й. В останньому дослідженні було задіяно найменша кількість регіонів через безпекові причини. Це теж частково могло вплинути на результати.