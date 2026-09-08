Майже 3 роки різниці у знаннях: дослідження показало розрив між учнями із сіл та міст

Чим більше місто - тим вищі результати

Дослідження PISA-2025 засвідчило стійку закономірність: середні результати учнів зростають разом із розміром населеного пункту.

Найнижчі показники зафіксували серед школярів із сіл, хуторів та інших населених пунктів із населенням до 3 тисяч осіб. Найвищі - серед учнів із міст, де проживає понад мільйон людей.

За трьома напрямами результати виглядають так:

математика: 400 у селах, 460 - у містах

читання: 386 у селах, 454 - у містах

природничі науки: 416 у селах, 481 - у містах

Різниця дорівнює трьом рокам навчання

У PISA орієнтовно вважають, що 20 балів відповідають одному року навчання. Саме тому різниця між учнями із сіл і великих міст має настільки тривожний вигляд:

Математика: 60 балів ≈ 3 роки навчання;

Читання: 68 балів ≈ понад 3 роки;

Природничі науки: 65 балів ≈ понад 3 роки.

Автори звіту пояснюють такі відмінності нерівномірним доступом до освітніх ресурсів, різницею в соціально-економічних умовах, кадровим забезпеченням шкіл та можливостями для позашкільного розвитку.

Додамо, що у дослідженні взяли участь понад 7 тисяч 15-річних підлітків, 77,2% із них - із міст 17 областей України.

Деталі дослідження (скриншот звіту PISA)

Що змінилося після PISA-2022

У звіті також порівняли результати трьох циклів дослідження - 2018, 2022 та 2025 років.

Після помітного погіршення показників у період між 2018 і 2022 роками результати учнів більшості типів населених пунктів у 2025 році залишилися загалом стабільними.

Єдиним винятком стали великі міста: середній результат із математики там статистично значущо знизився - із 501 бала у 2022 році до 460 балів у 2025-му.