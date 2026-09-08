Почти 3 года разницы в знаниях: исследование показало разрыв между учениками из сел и городов

Украинские 15-летние ученики из сельской местности отстают от сверстников из больших городов настолько, что этот разрыв эквивалентен трем годам обучения по математике и даже больше - по чтению и естественным наукам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный отчет международного исследования PISA-2025.
Исследование PISA-2025 показало устойчивую закономерность: средние результаты учеников растут вместе с размером населенного пункта.
Самые низкие показатели зафиксировали среди школьников из сел, хуторов и других населенных пунктов с населением до 3 тысяч человек. Самые высокие - среди учеников из городов, где проживает более миллиона человек.
По трем направлениям результаты выглядят так:
В PISA ориентировочно считают, что 20 баллов соответствуют одному году обучения. Именно поэтому разница между учениками из сел и крупных городов выглядит столь тревожно:
Авторы отчета объясняют такие отличия неравномерным доступом к образовательным ресурсам, разницей в социально-экономических условиях, кадровым обеспечением школ и возможностями для внешкольного развития.
Добавим, что в исследовании приняли участие более 7 тысяч 15-летних подростков, 77,2% из них - из городов 17 областей Украины.
В отчете также сравнили результаты трех циклов исследования - 2018, 2022 и 2025 годов.
После заметного ухудшения показателей в период между 2018 и 2022 годами результаты учеников большинства типов населенных пунктов в 2025 году остались стабильными.
Единственным исключением стали крупные города: средний результат по математике там статистически значительно снизился - с 501 балла в 2022 году до 460 баллов в 2025-м.
Исследование PISA-2025 показало, что уровень знаний украинских 15-летних подростков стабилизировался после значительного падения в 2022-м, хотя и средние результаты учеников по математике, чтению и естественнонаучным дисциплинам несколько ниже, чем раньше. В то же время разница не статистически значима.
Напомним, что Украина в третий раз приняла участие в исследовании PISA. Первые результаты обнародовали по итогам 2018 года, вторые - в 2022-м, а в этом году стали известны результаты за 2025 год. В последнем исследовании было задействовано наименьшее количество регионов по причинам безопасности. Это тоже отчасти могло повлиять на результаты.